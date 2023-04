Triumph am Bernjurassischen – Der Hüne siegt, dann wird es für ihn ungemütlich Adrian Walther macht dort weiter, wo er 2022 aufgehört hat. Der 21-Jährige bezwingt Matthias Aeschbacher im Schlussgang von St. Imier und gewinnt damit das erste Kranzfest der Saison. Marco Oppliger

1 / 1 Er hat gut Lachen: Adrian Walther… Foto: Marcel Bieri

Und dann erklingt der Berner Marsch in der Patinoire von St. Imier. Es gab Zeiten, in denen jene Klänge hier wegen des Jurakonflikts durchaus böses Blut ausgelöst hätten. Am Sonntag aber überwiegt in diesem Moment die Freude, das «Träm, träm, träridiri» ist das Signal für den Schlussgang, der hochstehender kaum ausfallen könnte.