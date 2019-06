Der Hüne glänzt auf grosser Bühne

David Bowie, Madonna, Mariah Carey, Elton John, Justin Timberlake: Alle waren sie schon hier. Die Max-Schmeling-Halle ist eine grosse Bühne in der Weltstadt Berlin. Und nun spielt gerade Lenny Rubin gross auf. Der Thuner gastiert mit Wetzlar zum Abschluss der Bundesligasaison bei den Füchsen Berlin im Mehrzweckgebäude, das rund 10'000 Menschen Platz bietet.

8700 sind an jenem Tag vor Ort, und sie sehen, wie der Aussenseiter aus der Provinz den EHF-Cup-Sieger des letzten Jahres bezwingt. Dass er dies tut, ist vornehmlich das Verdienst Rubins. Sieben Treffer steuert der Linksaufbauer bei. Nicht am Torewerfen hindern kann ihn Silvio Heinevetter, der hochdekorierte Keeper, der in Deutschland auch deswegen einen erhöhten Bekanntheitsgrad aufweist, weil er mit der populären Schauspielerin Simone Thomalla liiert ist. Als «Wahnsinn» bezeichnet Wetzlar-Coach Kai Wandschneider die Tatsache, dass sein Team eben gewonnen hat, während die Presse Rubins Darbietung «bärenstark» nennt.

Grosser Auftritt des «Megatalents»: Rubin trifft in Berlin 7-mal. Bild: Keystone

Zwei Wochen später sitzt Rubin in einem Café auf dem Mühleplatz in Thun. Einen Grossteil seiner Ferien verbringt er in seiner Heimat. Immer wieder drehen sich Leute in der Kleinstadt nach ihm um. Der 23-Jährige fällt auf. Er tut das, da nun mal auffällt, wer 2,04 Meter misst. Vor allen Dingen aber kennen ihn die Menschen hier. Weil er der Sohn von Wacker-Trainer Martin Rubin ist, der Berner Oberländer Handballlegende. Weil er lange für den hier so geliebten Club gespielt hat.

Und weil er ein zentraler Teil der erfolgreichen Nationalmannschaft ist, deren Partien im Schweizer Fernsehen übertragen werden. Angesprochen aber wird er nur selten. In Wetzlar sei dies anders, erzählt er. «Gehst du am Tag nach der Niederlage spazieren, musst du immer mal wieder Rede und Antwort stehen. Die Leute wollen wissen, was schieflief.» Störend sei dies nicht. «Es zeigt, wie hoch unser Stellenwert ist.»

Das Lob des Experten

Hoch ist im Speziellen das Standing des gelernten Gärtners. Als «Megatalent» bezeichnete ihn das renommierte deutsche Sportmagazin «Kicker» 2017, auch weil er im Jahr davor mit riesigem Vorsprung Torschützenkönig an der Junioren-EM geworden war. «Übertrieben» seien derlei Begriffe, findet der Rückraumakteur. Um den Schlaf bringt ihn die hohe Erwartungshaltung kaum: Als Sohn Martin Rubins ist er seit geraumer Zeit gewohnt, Aufmerksamkeit zu erregen. Den sehr hohen Ansprüchen wurde er in seiner ersten Saison in der besten Liga der Welt nicht jederzeit gerecht.

Acht Tore schoss er bei seinem Debüt; das war brillant. Überhaupt gelang der Start. Danach fiel er wegen Verletzungen zweimal länger aus. «Und ich hatte jeweils ein bisschen Mühe, den Rhythmus wiederzufinden», sagt er. Es gab Partien, da war Rubin bloss einer unter vielen, und die Lokalpresse äusserte auch mal Kritik am vielversprechenden Zuzug. Mit dem Premierenjahr in Deutschland ist dieser aber «sehr zufrieden», auch weil er sich wieder steigerte, am Ende konstant stark spielte. «Auf Lenny Rubin haben alle ein Auge geworfen», sagte Experte Stefan Kretzschmar gegenüber dem «Blick».

Offensichtlich kräftiger geworden ist der Hüne. Dies geschah nicht nur zur Freude von Vater Martin, der sich auf dem Mühleplatz in der Zwischenzeit dazugesetzt hat. «Teilweise liess er die Explosivität vermissen, die ihn doch auszeichnet.» Damit, wie sich der Spross in Deutschland generell entwickelt hat, ist er aber sehr glücklich. Bloss mutiger könne dieser noch auftreten, öfter aus der Distanz werfen. Mitte Juli wird er sich dies kaum wünschen: Da trifft er in einem Testspiel mit Wacker auf das zu diesem Zeitpunkt im Berner Oberland im Trainingslager befindliche Wetzlar.

