Demütig im Erfolg – Der Höhenflug, den niemand kommen sah Der FC Breitenrain ist nach acht Runden Leader in der Promotion League. Die Berner geniessen den Moment, oberstes Ziel bleibt aber der Ligaerhalt. Simon Scheidegger

Die Spieler des FC Breitenrain konnten in dieser Saison schon oft mit ihren Fans jubeln. Foto: Andreas Blatter

Wenn der FC Breitenrain ein Heimspiel gewonnen hat, gibt es ein Ritual. Die Spieler setzen sich nach dem Schlusspfiff auf der Höhe des Strafraums in den Kunstrasen des Sportplatzes Spitalacker, den Blick Richtung Donatorentribüne gerichtet. Unter der Regie von Kultfan und Präsident der Donatorenvereinigung Max Haller klatschen Fans und Spieler rhythmisch und immer schneller werdend in die Hände und rufen dabei bei jedem Schlag «Hu!». Das sogenannte Wikinger-Klatschen wurde spätestens durch die isländische Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2016 einer breiten Öffentlichkeit bekannt, und wie die Isländer damals in Frankreich Fussballeuropa überraschten und bis in den Viertelfinal vorstiessen, verblüfft der FC Breitenrain derzeit in der Promotion League.