Hitzewelle am Wochenende – Der Hochsommer ist da: Bis Sonntag wird es bis zu 36 Grad heiss Von Freitag bis Dienstag wird es lokal über 30 Grad heiss. Eine Südwestströmung bringt heisse Luft aus Spanien zu uns. Auch Tropennächte stehen bevor, sagt der Meteorologe. Simon Angelo Meier

Am Wochenende ist mit hochsommerlichen Temperaturen zu rechnen: Passanten kühlten sich vergangenen Sommer in einer künstlichen Nebelwolke in Zürich ab. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Ab Freitag stehen hochsommerliche Temperaturen an: Das erste Mal seit Beginn des Sommers wird es über mehrere Tage in weiten Teilen der Schweiz über 30 Grad heiss. Am Freitag gibt es in der Region Basel am Juranordfuss bis zu 30 Grad. Auch am Samstag vermeldet Meteo Schweiz in der Nordwestschweiz, in Genf, im Wallis und im Tessin Hitzewarnungen mit Temperaturen über 30 Grad.

Die Höchstwerte werden am Sonntag erreicht: Im Wallis kann es bis zu 36 Grad, in Genf 35 Grad und im Raum Zürich bis zu 34 Grad heiss werden. Verantwortlich für diese Spitzenwerte ist eine Südwestströmung, wie Meteorologe Christophe Voisard von Meteo Schweiz gegenüber Tamedia erklärt. Diese bringt heisse Luft aus dem Mittelmeerraum und Spanien zu uns, die über der Iberischen Halbinsel aufgeheizt wurde. Momentan stehen wir noch unter dem Einfluss einer polaren Luftmasse mit tiefer Luftfeuchtigkeit, die uns für die Jahreszeit verhältnismässig tiefe Temperaturen beschert hat. Umso stärker werden die hochsommerlichen Temperaturen am Wochenende wirken, weil diese Luft deutlich feuchter sein wird. Dadurch wird es auch in der Nacht wärmer.

Tropennächte in den leicht erhöhten Lagen

In St. Gallen und den Jurahöhen, den leicht erhöhten Lagen, ist über das Wochenende mit Tropennächten zu rechnen. Das bedeutet, dass die Temperatur dann nicht unter 20 Grad fällt, wie Voisard weiter erklärt. Die kühle Luft fliesst in das tiefer gelegene Mittelland ab. Im Tessin hingegen wird es zwar nicht so heiss wie nördlich der Alpen, weil die Berge eine natürliche Barriere gegen die heissen Luftmassen aus der Iberischen Halbinsel bilden, dafür bleiben die Tiefstwerte meist über der 20-Grad-Marke, was auch dieser Region eine Hitzewelle beschert.

Hitzegeplagte können übers Wochenende in den Bergen Zuflucht suchen. Generell ist mit gutem Wanderwetter zu rechnen, auch wenn lokal Schauer und Gewitter möglich sind. Auf 3000 Meter werden übers Wochenende rund 11 Grad, auf 2000 m ü. M. 20 Grad erwartet. Auch Seen und Flüsse bieten Abkühlung.

Ab Dienstag können Hitzeempfindliche aufatmen: Es wird wieder kühler mit Gewitter, weil sich eine atlantische Störung uns annähert und die Strömung Richtung Westen ändert.

Was tun bei Hitzetagen Umgang mit hohen Temperaturen Eiskalt duschen ist jetzt keine gute Idee

Simon Angelo Meier ist seit 2023 Redaktor am Newsdesk von Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.