Hirschen Gunten – Der Hirschen soll wieder ein Hotel werden Planänderung in Gunten: Im zerfallenden Hotel Hirschen sollen nun doch keine Ferienwohnungen entstehen. Marc Imboden

Der Hirschen in Gunten: Der Mittelteil soll erhalten bleiben. Die beiden Flügel müssen wegen ihres schlechten Zustands abgebrochen und durch Neubauten ersetzt werden. Auch die Direktionsvilla (links) braucht eine Sanierung. Foto: Christoph Gerber

Vier grosse Eigentumswohnungen, 23 touristisch bewirtschaftete Wohnungen sowie ein öffentliches Restaurant mit 64 Sitzplätzen und einer Terrasse für 60 Gäste: Das waren bis vor kurzem die Pläne für das seit Jahren in einem Dornröschenschlaf dahindämmernde Hotel Hirschen in Gunten. Doch nun haben sie eine einschneidende Änderung erfahren. «Die Hotel Hirschen AG hat beschlossen, statt der Wohnungen ein Hotel zu realisieren – und zwar im Viersternbereich, weil dieses Segment am Thunersee nachgefragt ist.» Dies erklärte Marlies Eggen, Mediensprecherin der Hotel Hirschen AG, gegenüber dieser Zeitung. «Wir sind überzeugt, dass diese Lösung für unsere künftigen Gäste attraktiver ist», fügte sie an. Dass nicht gleich der ganze Gebäudekomplex als Hotel genutzt werden soll, habe wirtschaftliche Gründe. «Der Verkauf der vier Eigentumswohnungen ist eine Finanzierungsgrundlage für den Umbau- und Neubau – er wird rund 35 Millionen Franken kosten.»