Leserreaktionen – «Der heutige Bundesrat hat keinen Grund, sich zu entschuldigen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Forderung einiger Politikerinnen, der Bundesrat solle sich für das späte Frauenstimmrecht entschuldigen.

1. Mai Kundgebung im Jahr 1970: Teilnehmerinnen demonstrieren für die Einführung des kantonalen und nationalen Frauenstimmrechts. Foto: Keystone

Zu «Muss der Bundesrat Sorry sagen?»

Wieder eine dieser sinnlosen Diskussionen über Verantwortung und Zuständigkeit der heutigen Generation für zurückliegende Ereignisse. Nein, der heutige Bundesrat hat die späte Einführung des Frauenstimmrechts nicht zu verantworten und somit gibt es keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen. Um Entschuldigung bitten kann man für etwas, dass man selber gemacht oder zu verantworten hat. Die damaligen Beweggründe können wir heute allenfalls nicht mehr nachvollziehen. Statt laut nach «Wiedergutmachung» zu schreien, sollten wir darüber nachdenken, wie wir vermeiden können, dass uns in einigen Jahren wieder das Gleiche passiert. Michael Geissbühler, Herrenschwanden

Zu «Fussgänger fühlen sich von Velofahrern bedroht»

Ich lese immer wieder über Forderungen der Velo-Lobby. Über sinnvolle Verbote, die aufgehoben werden sollen, Ausnahmeregelungen für X und Y, mehr Raum für Velospuren und Veloabstellplätze und so weiter. Das Leben besteht ja immer aus Geben und Nehmen. Bei den Automobilisten fordert man deshalb zu Recht die verursacherkonforme Abgeltung der Kosten. Bei den Velofahrerinnen und Velofahrern (zu denen auch ich gehöre) vermisse ich das. In diesem Zusammenhang habe ich drei Vorschläge: 1. Obligatorische Velovignetten. 2. Das der Verkehrssicherheit dienende Lichtobligatorium für Fahr-räder vorbehaltlos durchsetzen. 3. Missachten von Fahrverboten, Überfahren von Rotlichtern und andere Verstösse konsequent büssen. Mit dem Erlös dieser Massnahmen könnten die Kosten für die Veloinfrastruktur wenigstens teilweise gedeckt werden. Urs Kälin, Ostermundigen

Das Problem besteht nicht nur zwischen Muri und Bern. Wir haben in Thun ähnliche Verhältnisse, nur dass kein Verbot gilt, und als Fussgänger ist es der Horror. An einem schönen Samstag oder Sonntag ist es schier unmöglich, am Aarequai entlangzuspazieren, ohne dass man hundertmal angebimmelt wird und wenn man nicht schnell genug ist, mit einer Kollision rechnen muss. Kaum ein Velofahrer hält sich ans Schritttempo oder nimmt auf Fussgänger und Kinder Rücksicht. Der Aarequai wie auch die Schwäbispromenade bieten nur begrenzt Platz an und sind an gewissen Stellen einfach sehr eng. Es wäre schön, wenn es wieder reine Fussgängerzonen geben würde, aber auch für Velofahrer extra Velowege, wie in den Niederlanden. Onlinekommentar von Nadja Lombardo

Der Aareweg ist und bleibt ein Spazierweg. Radfahren kann dort neu unter gewissen Bedingungen geduldet werden. Personen und Hunde dürfen nur mit höchstens zweifacher Geh-Geschwindigkeit (< 9 km/h) passiert werden. Radfahrer machen sich rechtzeitig akustisch bemerkbar. Mehr Vorschriften braucht es wirklich nicht. Sie sollten auf dem ganzen Aareweg bei allen Zugängen mit Hinweis-schildern angezeigt werden. Hans Wüest, Muri

Zu «Endlich können Altersheime testen, tun es aber nicht»

Testen, Testen, Testen! Hat der Bundesrat noch nichts gehört von den aktuellen Richtlinien der WHO zu diesem Thema? In ihrem Bericht vom 20. Januar 2021 erklärt die Organisation, dass PCR-Tests lediglich als Hilfsmittel für die Diagnose von Sars-CoV-2 dienen und dringend klinische Beobachtungen und Patientengespräche miteinbezogen werden müssen. Das bedeutet, dass ebenfalls auch Symptome vorhanden sein müssten, um eine Infektion feststellen zu können – vor allem bei schwachen positiven Testresultaten. Somit werden die täglich kommunizierten Fallzahlen zur Makulatur und die daraus folgenden Massnahmen müssten schleunigst überdacht werden. Urs Lehmann, Belp

Zu diversen Leserbriefen

Als Schafzüchterin stimmen mich die arroganten und mit der Schafzucht nicht vertrauten Leserbriefschreiber sehr traurig. Seit Kindheit widme ich der Schafzucht mein Herzblut. 365 Tage und Nächte im Jahr hege und pflege ich all meine Schafe nach bestem Wissen und Gewissen. All die viele und zum Teil körperlich schwere Arbeit nehme ich gerne in Kauf, da die Freude an den Schafen überwiegt. Die meisten Schafzüchter sind viel zu klein, um Beiträge zu erhalten, und betreiben die Schafzucht als reines Hobby und Freude am Tier. Es wäre an der Zeit, dass solche Besserwisser vor der eigenen Haustüre kehren. Margrit Beyeler, Wattenwil

Zu «Autofahrer kommen mit Baustelle nicht klar – Astra reagiert»

Es ist ein grosses Problem mit den Autofahrern und den Baustellen. Viele kennen die Signalisationen nicht. Das hängt mit der Ausbildung zusammen. Die Signale, welche in den Baustellen aufgestellt werden, lernt man in der Fahrschule nicht. In der Broschüre der Strassensignale sind diese nicht aufgeführt. Am meisten Probleme haben die Fahrerinnen und Fahrer mit den schraffierten Absperrbaken, welche den Fahrweg signalisieren. Diese Ausbildungslücke sollte sofort geschlossen werden. Wenn der Fahrer in Kiesen die Signale gekannt hätte, wäre die Kollision verhindert worden. Beat Aegerter, Uetendorf