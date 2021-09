Dorfspycher frisch renoviert – Der Herr über das KKL von Rütschelen Der Dorfverein hat seinen historischen Speicher ausgebaut und feiert dies nun. Präsident Ulrich Jost hatte davor manch schlaflose Nacht. Julian Perrenoud

Ulrich Jost ist begeistert über das Ergebnis des ausgebauten Dorfspychers. Fotos: Raphael Moser

Ein Speicher hatte bei Landwirten schon immer einen hohen Stellenwert. Jeremias Gotthelf schrieb einst in seinem Roman «Anne Bäbi Jowäger»: «Der Spycher ist die grosse Schatzkammer in einem Bauernhause; derowegen steht er meist etwas abgesondert vom Hause, damit, wenn dieses in Brand aufgehe, jener noch zu retten sei und wenn das Haus angeht, so schreit der Bauer «Rettet den Spycher, su macht ds angere nit sövil.»

Ein solcher Speicher steht im Herzen von Rütschelen. Seit 200 Jahren schon. Wenige Schritte oberhalb der Gemeindeverwaltung präsentiert er sich, das Holz dunkelbraun gebrannt von Jahren und Jahrzehnten in der Sonne. Leuchtend rote Geranien grüssen vom Balkon. Der Dorfspycher, er ist das Schmuckstück der kleinen Gemeinde.