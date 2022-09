Modetrends 2022 – Der Herbst bringt dicke Stiefel, Fetisch-Accessoires und Cowgirls Sind Ledergeschirre im Bondage-Stil wirklich alltagstauglich? Und macht funky Flickenkleidung gute Laune? Wir wagen eine Prognose zu neun Fashiontrends dieser Saison. Lisa Füllemann Paulina Szczesniak

Bomberjacken à la «Top Gun»

Model Kendall Jenner trug bei der Prada-Fashionshow an der Mailänder Fashion Week eine taillierte Bomberjacke mit Federkragen. Foto: PD

Kaum wirds draussen ein bisschen frischer, geht wieder die ewige Suche nach der perfekten Übergangsjacke los. Das gestaltet sich aber gar nicht so einfach, muss diese doch gleich mehrere Kriterien erfüllen: Sie muss leicht, aber dennoch wetterfest sein, muss auf dem Weg ins Büro, aber auch am Abend beim Bar-Hopping funktionieren und am allerwichtigsten: Sie muss geräumig genug sein, damit man sich in diesen wechselhaften Herbstmonaten problemlos im Zwiebel-Look kleiden kann.