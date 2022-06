Reportage aus dem Ukrainekrieg – Der Held und der Kollaborateur – zwei Mütter trauern um ihre Söhne Das Dorf Mala Rogan wurde erst von den Russen überrollt, dann von den Ukrainern befreit. Zurück bleiben auch zwei Frauen, die ihre Söhne verloren haben. Sonja Zekri aus Mala Rogan

Olga Kotenko (links) und Ljuba Gawrilowa sind Nachbarinnen: der russische Angriffskrieg kostete beide ein Kind. Foto: Afp / Sonja Zekri



Zwei Helikopter ziehen im Tiefflug über die Felder, wie Wespen steigen sie die Anhöhe empor. Für die Menschen in Mala Rogan ist es ein beruhigendes Bild, es sind ukrainische Maschinen. Seit Wochen ist das Dorf befreit. Es sind nur fünf Kilometer vom östlichen Stadtrand von Charkiw bis hierher, in die stille Idylle dieses ukrainischen Dorfes auf einem 128 Meter hohen Hügel am Fluss.