9. Internationales Töfflitreffen Gohl – Der Hauch von Freiheit Über 400 Mofafahrer trafen sich am Wochenende im Oberen Emmental. Der Höhepunkt des zweitägigen Anlasses war eine gemeinsame Ausfahrt. Jacqueline Graber

Die Strecke führt von der Gohl nach Langnau und zurück. Bilder: Marcel Bieri

In einer Viertelstunde erfolgt der Start. Es ist Samstag, und aus dem Lautsprecher ertönen nun Anweisungen. Die ersten Leute begeben sich zu ihren Töffli, setzen die Helme auf, starten die Motore. Nach und nach tun es ihnen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 9. Internationalen Mofa-Treffens in der Gohl gleich. Sie alle wollen um 15 Uhr an der Ausfahrt teilnehmen. «Es ist jeweils der Höhepunkt des zweitägigen Anlasses», erklärt Marcel Frey.