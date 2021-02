Piratenpartei in Ostermundigen – Der harmoniebedürftige Pirat Jorgo Ananiadis ist Co-Präsident der Piratenpartei und im Ostermundiger Parlament. In beiden Rollen will er dasselbe tun: die Routine aufbrechen. Stephanie Jungo

Jorgo Ananiadis ist Co-Präsident der Piratenpartei. Er lebt mit Frau und Kindern in Ostermundigen. Foto: Susanne Keller

Jorgo Ananiadis bricht alte Denkmuster auf. Der grosse Mann mit schwarzem Haar und Dreitagebart sitzt in seinem Wohnzimmer am Esstisch. Am oberen Ende stapeln sich Zeitungsartikel, Broschüren mit Gesetzesentwürfen und Abstimmungsflyer. Während des Gesprächs schaut er weder auf die Uhr noch aufs Handy.

Ananiadis ist Co-Präsident der Schweizer Piratenpartei. Er lebt mit Frau und Kindern in Ostermundigen, wo er seit Anfang Jahr im Parlament sitzt. Eine Woche nach der ersten Sitzung erzählt er. «Sie haben mich in der Mitte platziert. Obwohl ich mich ja eigentlich etwas progressiver verorte.»