Das X-Alps nach acht Renntagen – Der «halbe Oberländer» hat die halbe Strecke hinter sich Der in Interlaken lebende Steve Bramfitt kämpft sich im Mittelfeld des X-Alps dem Wendepunkt Montblanc entgegen. An der Spitze hat Chrigel Maurer angegriffen. Bruno Petroni

Kurz nach 7 Uhr am Sonntagmorgen ist Steve Bramfitt bereits unterwegs Richtung Martigny und Mont Blanc. Video: Bruno Petroni

«If you see it in your mind, you can hold it in your hand»: Dieses Lebensmotto führte Steve Bramfitt zum Gleitschirmfliegen – und zum X-Alps. Der 36-jährige Berufsgleitschirmpilot und Zimmermann lebt seit 10 Jahren in Interlaken – gilt somit also quasi als halber Oberländer.

Abheben für einen möglichst langen Flug Richtung Montblanc: Steve Bramfitt auf dem Löicherengrat. Foto: Bruno Petroni

Einfach «gredi ufe»

Bei seiner ersten X-Alps-Teilnahme schlug sich der Mann aus den West Midlands Grossbritanniens bisher tapfer. An 15. Stelle liegend, kreuzte er am Samstagabend in Brig den führenden Chrigel Maurer, der sich nach der Umrundung des Montblanc bereits fast auf der Zielgeraden des Rennens befindet. Diesen Wendepunkt hat Steve Bramfitt noch vor sich.

Bramfitts Spezialität: «straight up» – oder auf Berndeutsch: «gredi ufe». Im Hintergrund sind Sierre und das Unterwallis zu sehen. Foto: Bruno Petroni

Bis zum Schnee hinauf: Die letzten Meter des Aufstiegs zum Löicherengrat. Im Hintergrund das markante Walliser Weisshorn. Foto: Bruno Petroni

Selbst in den steilsten Aufstiegen vergeht Bramfitt das Lächeln nicht. Am Sonntagmorgen hatte er noch zusätzlichen Grund dazu, hatte er doch Sierre erreicht – und somit die Streckenhälfte des 1238 Kilometer langen X-Alps. «Straight up» ist seine Spezialität – oder auf Berndeutsch «gredi ufe»: «Es ist härter, aber schneller.»

Verliert sein Lachen nie: Steve Bramfitt auf der Niwenalp. Die Hälfte des Aufstiegs ist geschafft. Foto: Bruno Petroni

Maurer auf und davon

An der Spitze des Rennens haben die Franzosen Benoît Outters und Maxime Pinot dem sechsfachen X-Alps-Sieger Chrigel Maurer den Grosskampf angesagt. Bei der Umrundung des Montblanc am Samstag setzte sich vor allem Letzterer leicht ab. «Im Val d’Herens hab ich mehr Thermik erwartet», begründete Chrigel Maurer am Abend nach seiner Landung in Brig seine südlicher gewählte Flugroute und den vorübergehenden Rückstand.

Ein wahres Meisterstück gelang dem 38-jährigen Frutiger dann aber am Sonntag, als er auf dem Weg zum Wendepunkt Piz Palü eine nördliche Route via Furka und Oberalp wählte, während es die übrigen Verfolger über den Simplon versuchten – und scheiterten: Innerhalb weniger Stunden konnte Maurer den Vorsprung bis auf über 100 Kilometer ausbauen, was einer Vorentscheidung gleichkommt.

Bei der Talquerung des Wallis unterhalb von Martigny «abgesoffen»: Patrick von Känel zu Fuss unterwegs. Foto: Bruno Petroni

Von Känel vorne mit dabei

Patrick von Känel als zweiter Oberländer entschied sich nach der Montblanc-Umrundung für eine südliche Route via Aostatal. Der 26-Jährige hat sich mit den Franzosen und dem Österreicher Simon Oberrauner um über 100 Kilometer von den übrigen Verfolgern abgesetzt.

Abenteuerlicher Start: Der Südtiroler Tobias Grossrubatscher am Schwarzhorn (Jeizinen). Foto: Bruno Petroni

Das 1238 Kilometer lange X-Alps mit Start in Salzburg ist das weltweit härteste und längste Gleitschirmrennen. Nach der Umrundung des Montblanc führt die Strecke wieder ostwärts Richtung Wendepunkt Piz Palü und weiter ins Ziel. Dieses befindet sich bei der 10. Austragung erstmals nicht in Monaco, sondern im österreichischen Zell am See.

Das X-Alps kann im Internet per Live-Tracking mitverfolgt werden.

In der Abendstimmung landet Chrigel Maurer in Brig auf einem kleinen Industrieparkplatz. Foto: Bruno Petroni

Zufrieden mit dem Ausgang der Montblanc-Umrundung: Chrigel Maurer packt einmal mehr seinen Schirm zusammen. Foto: Bruno Petroni

