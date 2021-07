Analyse zu Ausschreitungen nach EM – Der hässliche Engländer Was der Brexit seit fünf Jahren vormacht, bestätigte der Mob nach dem verlorenen Final: Die Engländer entsprechen immer weniger unseren Verklärungen. Meinung Jean-Martin Büttner

Ein Fussballfan schwenkt eine Rauchpetarde in Londons Innenstadt, beobachtet von der Polizei. Foto: AFP

Die Menge wogt im Rausch der Sinne, auf dem Rasen folgt ein Spektakel dem anderen, die Athleten strahlen Energie aus, Stilgefühl und virtuose Eleganz. Überall auf der Welt sitzen sie vor dem Fernseher und denken, diese Engländer können es einfach. Und es stimmt: Sie ist zu einer Meisterleistung der Selbstinszenierung geraten, die Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Stratford.

Das ist neun Jahre her. Und kommt einem doppelt so lange vor angesichts dessen, was am Sonntagabend im und um das Wembley herum passierte und von dort aus ins Landesinnere ausstrahlte: pöbelnde Männer in kurzen Hosen, Hooligans mit roten Gesichtern. Trunkene Schlägereien, Attacken auf Wehrlose.