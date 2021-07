Neuer Coop in Huttwil – Der Grossverteiler ist «härzig» geblieben Vor knapp drei Wochen bezog Coop den Laden beim Bahnhof. Dass er nicht viel grösser ist als bisher, schätzen die Kundinnen und Kunden offenbar. Jürg Rettenmund

Der Kaffee vom Automaten kann hier künftig in einer Lounge genossen werden. Foto: Raphael Moser

Knapp drei Wochen ist der neue Coop in Huttwil geöffnet, und bereits kündigt sich die erste Veränderung an: Im «Anzeiger Trachselwald» ist ein Baugesuch publiziert. Links vom Eingang will Coop eine Kaffeelounge mit 17 Sitzplätzen einrichten.

Gegenwärtig werden dort noch Artikel für die Bundesfeier und rund ums Grillieren angeboten. Ein langgezogener Tisch mit Lampen ist entlang der Fenster allerdings bereits eingebaut. Sollte das Licht eingeschaltet werden, beleuchtet es jedoch bloss Schilder, die anzeigen, dass die «Verpflegungszone» noch geschlossen ist.