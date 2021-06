Machtkampf in Ostdeutschland Die Koalition steckt in der Krise – wegen 86 Cent

In Sachsen-Anhalt will die CDU die Erhöhung der TV- und Radiogebühr blockieren, zur Not zusammen mit der AfD. Der CDU-Ministerpräsident ist darüber genauso entsetzt wie die Koalitionspartner und die Parteispitze in Berlin.