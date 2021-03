Gerangel im Berner Stadtrat – Der grosse Streit um Kommissionssitze Nach einem Systemwechsel bei der Verteilung der Kommissionssitze geht die SP auf die Hinterbeine. «Befremdlich» und «hoch problematisch», kontert die GLP. Christoph Hämmann

Das Stadtparlament im Januar an der ersten Sitzung der neuen Legislatur; bis es über die Verteilung der Kommissionssitze entscheiden kann, dürfte es noch ein bisschen dauern. Foto: Nicole Philipp

Das Wahlsystem in der Stadt Bern bevorteilt die Grossen, Profiteur ist das breite Bündnis von Rot-Grün-Mitte (RGM). Regelmässig versucht Mitte-rechts zusammen mit den Kleinparteien am linken Rand daran etwas zu ändern – und scheitert an der RGM-Mehrheit, die bei einer alternativen Berechnung der Proporzwahlen Sitze verlieren würde.

Bei der Verteilung der Kommissionssitze gelang den Systemkritikern nun allerdings ein lang ersehnter Coup: In beiden Gremien, in denen die Verteilschlüssel für die begehrten Kommissionssitze ausgeknobelt werden, stimmte eine Mehrheit dafür, anders als bisher ein neues, ihrer Ansicht nach gerechteres System anzuwenden.