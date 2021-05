Oberländer Kleinkaliberschützen – Der grosse Sieger heisst Michael Annen Am dezentral ausgetragenen Oberländer Match des Oberländischen Kleinkaliberschützenverbands (OKSV) setzte sich der Zweisimmer liegend und in der Dreistellung durch.

Leere Patronenhülsen nach einem Kleinkaliberschiessen. Symbolfoto: Sibylle Meier



Nach dem Guntelseymatch zum 50-m-Saisonstart wurde auch der Oberländer Match beim Oberländischen Kleinkaliberschützenverband (OKSV) dezentral ausgetragen. Dabei erzielte Michael Annen aus Zweisimmen im Heimstand im 60-schüssigen Liegendwettkampf ein Total von 620.6 Punkten. Der 36-jährige Sportchef bei den Zweisimmen-Schützen setzte sich vor Michael Bieri aus Därstetten durch, der auf 618.4 Punkte kam. Den dritten Rang belegt Markus Kammer aus Wimmis mit 617.0 Punkten. Am Liegendwettbewerb nahmen insgesamt 26 Schützinnen und Schützen teil.

Etwas geringer war mit 16 Teilnehmenden das Teilnehmerfeld beim Dreistellungsmatch mit je 20 Schuss kniend, liegend und stehend. Auch da erzielte der Zweisimmer Michael Annen mit 574 Zählern das Bestresultat. Zweiter wird wiederum Michael Bieri aus Därstetten, der 567 Punkte erreichte. Den dritten Rang belegt mit 565 Punkten Melanie Bruni aus Amsoldingen.

Bis zum 6. Juni werden ebenfalls im Heimstand die drei Runden der Gruppenmeisterschaft Gewehr 50 m geschossen. Die besten Gruppen qualifizieren sich dabei für den Final des OKSV am 19. Juni in der Thuner Guntelsey. Am 18. Juli werden zudem die Oberländer Matchmeisterschaften in der Guntelsey ausgetragen.

pd/aka

