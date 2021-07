Bildungszentrum Langenthal – Der Grosse Rat entscheidet über Millionen für die Randregion Allein die Projektierung der Renovation und Erweiterung von Gymnasium und Berufsfachschule in Langenthal kostet über zehn Millionen Franken. Tobias Granwehr

Das Gebäude der Berufsfachschule Langenthal soll saniert und erweitert werden. Fotos: Raphael Moser

Der Oberaargau wird gern als Randregion des Kantons Bern bezeichnet. Oft wird bemängelt, dem nordöstlichsten Teil werde in Bern zu wenig Beachtung geschenkt. Aktuell ist es aber so, dass sich der Kanton oft mit dem Oberaargau beschäftigt – vor allem wegen Infrastrukturprojekten.

Beim Sechsspurausbau der Autobahn A1 ist der Regierungsrat zwar nicht auf Forderungen von zwei Oberaargauer SVP-Grossräten eingegangen (lesen Sie hier mehr dazu). Dafür hat er ein millionenschweres Paket für die Umfahrung von Aarwangen geschnürt. Das Projekt befindet sich derzeit in einer entscheidenden Phase. Und schliesslich will der Kanton auch Geld in das Bildungszentrum Langenthal (BZL) investieren.