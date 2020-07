Heinz Häsler 90-jährig – Der grosse Mann aus dem kleinen Dorf Heinz Häsler, der seinem Dorf zeitlebens die Treue hielt, schaffte es bis an die Spitze der Schweizer Armee. Heute feiert der Generalstabschef a. D. seinen 90. Geburtstag. Ueli Flück

Der 90-jährige Heinz Häsler, Generalstabschef a. D., in der Wohnstube seines Hauses in Gsteigwiler. Foto: Ueli Flück



Breit und behäbig steht das Haus ob der Strasse in der Rüti Gsteigwiler, helle Fenster kontrastieren mit der dunklen Holzfassade. In ihm wohnen Heinz und Edith Häsler. Sie haben das stattliche Gebäude, in dem Heinz Häsler – Hanslis Heinz – aufgewachsen ist, schön «zwäg gmacht», geschmackvoll und gemütlich eingerichtet.