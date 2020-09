Innenentwicklung von Thun – Der grosse Grenzabstand wird doch nicht abgeschafft Die Abschaffung des grossen Grenzabstands hat der Stadt viel Kritik eingebracht. Sie krebst daher in diesem Punkt zurück. Und macht auch Anpassungen bei der Grünflächenziffer. Gabriel Berger

Thun soll sich behutsam nach innen entwickeln. In der Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision sind entsprechende Eingaben zu Grenzabständen zwischen Grundstücken gemacht worden. Foto: Christoph Gerber

Wie nahe darf mein Nachbar an die Parzellengrenze bauen? Wie viele Quadratmeter Bruttogeschossfläche sind auf meinem Grundstück gestattet? Für Hauseigentümer sind diese und ähnlich gelagerte Fragen zentral. Entsprechend sind sie ein heisses Eisen in der laufenden Thuner Ortsplanungsrevision.

Die Stadt hat für das revidierte Baureglement ein neues Instrument gewählt: Künftig soll neu die sogenannte Grünflächenziffer vorgeben, wie viel Fläche innerhalb einer Parzelle grün, sprich unbebaut belassen werden muss. Die aktuell noch gültige Ausnützungsziffer regelt stattdessen, wie viel (Nutz-)Fläche im Rahmen des baurechtlich Möglichen (Höhen, Breiten, Grenzabstände) innerhalb eines Grundstücks tatsächlich ausgenützt werden darf (wir berichteten).

«Strukturen ignoriert»

Der angestrebte Paradigmenwechsel ist in der Mitwirkung auf Kritik gestossen – zum einen was die geplanten Grenzabstände (GA) betrifft, zum anderen hinsichtlich der Ausgestaltung und Höhe der Grünflächenziffer. Die Stadt hatte beabsichtigt, den grossen GA aufzuheben sowie den kleinen GA zu vereinheitlichen und praktisch durchwegs auf 4 Meter zu reduzieren. Heute wird zwischen kleinem und grossem GA unterschieden, wobei der grosse Abstand in der Regel für diejenige Seite einer Parzelle gilt, die gegen Süden oder Südwesten ausgerichtet ist.

Je nach Zone (W2, W3, Mischzone etc.) beträgt der kleine GA aktuell 4 bis 5 Meter, der grosse GA 11 bis 14 Meter. Dass der geltende Wert also um bis zu 10 Meter verringert werden könnte, passte vielen Mitwirkenden nicht. Sie bemängelten, «dass ohne grossen Grenzabstand die prägenden Strukturen der Gebiete ignoriert werden und damit der jeweilige Quartiercharakter zu stark verändert wird», wie es in Unterlagen des Planungsamts heisst.

Die Stadt hat auf die Eingaben reagiert und den grossen GA wieder eingeführt. Er soll neu 10 Meter betragen bzw. 8 Meter in der Zone W2. Gegenüber dem Status quo ist dies folglich immer noch eine Reduktion – aber eine geringere.

Mehr Grün in Wohnzonen

Bei der Grünflächenziffer (GZ) handelt es sich um eine Prozentvorgabe. Für die Zone W2 hatte die Stadt eine GZ von 0,45 veranschlagt, für W3 und W4 einen Wert von 0,35. Das heisst, dass beispielsweise im Fall von W4 35 Prozent der Grundstückfläche grün, sprich unversiegelt belassen werden müssten. Nach der in der Mitwirkung geäusserten Kritik hat die Stadt die GZ für alle Wohnzonen auf 0,45 erhöht. In Mischzonen Wohnen/Arbeiten beträgt sie hingegen neu 0,35.

Etwas weniger Wachstum

Ganz generell haben die zwei Co-Leiter des städtischen Planungsamts, Susanne Szentkuti und Florian Kühne, festgestellt, dass Teile der Bevölkerung im Zuge der Ortsplanungsrevision ein «ungesundes Wachstum» befürchten. «Es gab viele Vorbehalte im Stile von ‹Ist das nicht zu viel?› oder ‹Berücksichtigt dies gegebene Strukturen?›», hält Susanne Szentkuti fest. Damit einhergegangen seien Befürchtungen zu Mehrverkehr in Quartieren oder dem Wegfall von Grünflächen.

«Es gab viele Vorbehalte im Stile von ‹Ist das nicht zu viel?› oder ‹Berücksichtigt dies gegebene Strukturen?›» Susanne Szentkuti, Stadtplanerin

Indem die erwähnten Korrekturen an Grenzabstand und Grünflächenziffer vorgenommen wurden, hat die Stadt laut Szentkuti und Kühne die Einwände ernst genommen und damit eine «Reduktion des Innenentwicklungspotenzials» in Kauf genommen. Ein Beispiel: Eine Parzelle, die heute in der Zone W2 und künftig in der Zone W3 liegt, hätte im Mitwirkungsentwurf ein zusätzliches Potenzial von 110 Prozent oberirdischer Geschossfläche gehabt. Nach den jetzigen Anpassungen beträgt das mögliche Plus noch 50 Prozent.

«Trotz der Korrekturen ist der aktualisierte Entwurf des Baureglements immer noch kompatibel mit den Zielen im Stadtentwicklungskonzept Stek 2035», erklärt Florian Kühne. Somit bleibe die geplante sorgsame Innenentwicklung von Thun möglich.