Fit in 8 Wochen – Der grosse Einstufungstest Ab Neujahr bringen wir Sie in Bewegung. Mit diesen Übungen finden Sie heraus, welches der verschiedenen Sportprogramme auf Sie zugeschnitten ist. Pia Wertheimer

Leserin Scharly Schadel absolviert unter der Aufsicht von Sporttherapeut Markus Dohm-Acker den Kniebeuge-Test. Foto: Urs Jaudas

Bevor Sie Ihre Sportschuhe schnüren und nach dem Jahreswechsel mit dieser Zeitung ins Programm von «Fit in 8 Wochen» starten, müssen Sie wissen, wie es um Ihre Form tatsächlich steht.

Mit diesem vielseitigen Einstufungstest bringen Sie es in Erfahrung. Auch die vier Leserinnen und Leser unseres Programms haben diesen Test durchlaufen. Aus den Ergebnissen von Scharly Schadel, Andreas Dintheer, Sirkka Varonen und Marc Raguth Tscharner sind vier verschiedene Leistungsprofile im Kraft- und weitere vier im Ausdauerbereich entstanden.

Mit welchem Kraft- und mit welchem Ausdauerprofil dieser vier exemplarischen Personen Sie am ehesten übereinstimmen – und in den zwei kommenden Monaten mittrainieren sollten –, verrät Ihr persönliches Testresultat. Achten Sie also darauf, was unsere Sport- und Ernährungsexperten den jeweiligen Personen in den kommenden acht Wochen punkto Kraft und Essen empfehlen.

Einstufungstest für Frauen

Gut gemacht, der erste Teil ist geschafft! Für alle, die bereits Lauferfahrung haben, heisst es jetzt: Schuhe schnüren. Falls Laufen bisher kein Thema war, hält Sporttherapeut Markus Dohm-Acker einen anderen Test bereit:

Einstufungstest für Männer

Gut gemacht, der erste Teil ist geschafft! Jetzt wollen wir wissen, wie es um Ihre Ausdauer steht. Für alle, die bereits Lauferfahrung haben, heisst es jetzt: Schuhe schnüren und raus an die frische Luft. Falls Joggen bisher kein Thema war, hält Sporttherapeut Markus Dohm-Acker einen anderen Test bereit:

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.