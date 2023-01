Nach dem 93. Lauberhornrennen – Der grosse Dank des OK-Präsidenten OK-Präsident Urs Näpflin blickt auf eine sehr bewegte Rennwoche zurück – und ist «sehr zufrieden mit dem, was wir bekommen haben». Bruno Petroni

Zieht eine positive Bilanz über die 93. Austragung der Lauberhornrennen: OK-Präsident Urs Näpflin. Foto: Bruno Petroni

Insgesamt 57’800 Skifans jubelten in diesem Jahr bei den 93. Internationalen Lauberhornrennen in Wengen den besten Skirennfahrern der Welt zu. «Eine stolze Zahl angesichts des seit Tagen prognostizierten schwierigen Wetters», hält OK-Präsident Urs Näpflin fest. Der Kopf der Organisation, der sein Mandat nun bereits seit acht Jahren innehat, will erst mal das Wichtigste loswerden: «Ich danke den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, der Armee und dem Zivilschutz, die den schwierigen meteorologischen Bedingungen in dieser Woche getrotzt haben. Gemeinsam haben sie uns drei packende Rennen ermöglicht.»