Weltmeisterschaft in Grindelwald – Der grosse Auftritt der Velogemel Winterspiele auf einem Holzgerät: Die Velogemel-Weltmeisterschaft auf Bussalp war gut besucht. Anne-Marie Günter

Weil der Gemel mit Raketenantrieb erst im Zielraum zündete, wurde Linus Brügger aus Niederreich mit einer Zeit von 21:59.47 ganz klar der Anti-Weltmeister. Foto: Anne-Marie Günter

Wer aus der Strecke Bussalp Oberlänger bis Mittelläger Weltmeister werden will, muss die Füsse während des ganzen Rennens auf das schmale Holzbrettchen stellen, das unten am Rahmen des Velogemels angebracht ist. Und die Mini-Kufe unter dem Holzlenkrad exakt steuern, was das diffuse Licht vor der Wintersturmnacht an der 26. Velogemel-Weltmeisterschaft nicht leichter machte. Eine ausgefeilte Kurventechnik bedeutet nicht, sich voll in die Schräglage zu hängen, sonst rutscht der Gemel weg.