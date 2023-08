Bloss nicht einlullen lassen: Ein Zaubertrick-Kollektiv in der Berner Altstadt. Foto: Facebook/Junge SVP Schweiz Bildbearbeitung: mer

Sehr geehrter Herr Copperfield,

Sie gelten als Meister der Täuschung, haben einmal die Freiheitsstatue verschwinden lassen und wollten einst das Matterhorn wegtricksen. 1994 wurden Sie gar zum Magier des Jahrhunderts gewählt. Doch haben Sie schon einmal die Schweiz in einem Wahljahr erlebt? Hier sind zurzeit magische Kräfte am Werk, die wohl selbst Ihre Zauberkenntnisse übersteigen.

Die Ergebnisse sind spektakulär. Menschen, die sich in sämtlichen Vorzügen der Mehrheitsgesellschaft eingenistet haben, geben sich plötzlich der Illusion hin, in Unterdrückung zu leben. Sie praktizieren quasi den umgekehrten Houdini. Anstatt sich ohne Hilfe zu entfesseln, legen sie sich demonstrativ und ohne Fremdeinfluss eiserne Ketten um, die sie mit weinerlichem Stolz tragen.

Der Bann dieses Zaubers scheint in Bern besonders mächtig zu sein. Obwohl es zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte dieses Landes einfacher war, die eigenen Ansichten öffentlichkeitswirksam zu präsentieren, sehen sich Opfer dieses Zauberspruchs in ihrer Meinungsäusserung zensiert. Selbst dann, wenn sie mit einer Schweizer Flagge in der Grösse einer handelsüblichen Kinoleinwand mitten in der Altstadt gegen Minderheiten hetzen.

BE-Post Am Wochenende gibts Post von der Redaktion. In unserer Kolumne «BE-Post» schreiben wir Briefe. An Menschen, Tiere oder Gegenstände, die uns inspirieren, nerven oder schmunzeln lassen. Natürlich können Sie dem Absender des heutigen Briefs auch direkt antworten.

Durch die magische Wirkungskraft glauben die Betroffenen über Eigenschaften zu verfügen, an denen es ihnen in der Realität jedoch mangelt. Sie sind der Überzeugung, weltoffen, edel und gerecht zu sein. Selbstverständlich sind sie gegen Rassismus. In Wirklichkeit aber nur, solange sie marginalisierten Gruppen genauestens vorschreiben können, wann sie sich diskriminiert fühlen dürfen und wann sie aufhören sollen, sich so anzustellen.

Wer unter diesem Zauber leidet, hat ganz bestimmt nichts gegen Minderheiten, sofern diese sich nicht dazu erdreisten, in aller Öffentlichkeit für ihre Rechte einzustehen. Fraglos sind sie für den Meinungspluralismus, doch bei geringster Widerrede fühlen sie sich einer Gesinnungsdiktatur ausgesetzt.

Sie sehen, Herr Copperfield: Von der Schweiz in einem Wahljahr können Sie in Sachen Illusionen noch einiges lernen. Dass solche Täuschungsmanöver aber auch schiefgehen können, wissen Sie aus eigener Erfahrung. Bei einem Ihrer Tricks wurde 2013 eine Person aus dem Publikum schwer verletzt. Während eines langwierigen Rechtsstreits mussten Sie die Mechanismen der Nummer offenlegen.

Daraus können wir wiederum in der Schweiz etwas lernen. Sich einer Illusion hinzugeben, mag manchmal verführerisch sein. Jedoch handelt es sich dabei immer um faulen Zauber, der erheblichen Schaden anrichten kann.



Fehler gefunden?Jetzt melden.