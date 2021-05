Rodrigues muss gehen – Kyeremateng fehlt Infos einblenden

In der Partie am Freitag in Kriens muss Thuns Trainer Carlos Bernegger weiterhin auf Stammkräfte verzichten. Neben Miguel Castroman, Nicolas Hasler und Kenan Fatkic fällt neu auch Gabriel Kyeremateng aus. Den deutschen Stürmer plagen nicht zum ersten Mal in dieser Saison muskuläre Oberschenkelprobleme.

Der FC Thun hat diese Woche erste Kadermutationen für nächste Saison kommuniziert. Der auslaufende Vertrag von Miguel Rodrigues wird nicht verlängert. Der Innenverteidiger kam vor vier Jahren von Servette ins Oberland. Wegen Knieproblemen absolvierte er indes lediglich 48 Einsätze (1 Tor). Auch der Kontrakt von Joel Fuhrer läuft aus. Der 22-jährige Stürmer erhielt diese Saison einen Profivertrag, kam aber bloss zu drei Teileinsätzen und wird den Club verlassen müssen.

Im Gegenzug werden die beiden 19-jährigen Erik Wyssen und Nico Stucki aus der U-21 in die 1. Mannschaft geholt. Innenverteidiger Wyssen kam vom FC Frutigen zu Thun, Goalie Stucki spielte früher bei EDO Simme. Beide unterschrieben für ein Jahr plus Option. (pbt)