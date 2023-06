Bahntunnel an der Grimsel – Der Grimseltunnel aus Sicht der Berner Regierung Der Berner Regierungsrat befasste sich mit den Auswirkungen, falls die Grimselbahn realisiert wird. Etwa auf den regionalen Busverkehr, durchgehende Züge zwischen Zermatt und Interlaken und Kosten für die Gemeinde Guttannen. Samuel Günter

Der Berner Regierungsrat befasste sich mit den Auswirkungen einer allfälligen Realisierung der Grimselbahn. Foto: Bruno Petroni

Bald wird ein weiteres Loch in den Grimsel gebohrt. Swiss Grid will bis 2033 die Stromleitung vom Oberhasli ins Wallis ersetzen und neu unter der Erde verlegen. Offen ist noch, ob das Loch etwas grösser ausfällt, sodass auch eine Schmalspurbahn durchverkehren kann. Der Ständerat (einstimmig) und der Nationalrat (knapp) haben einen entsprechenden Prüfungsauftrag an den Bundesrat verabschiedet.