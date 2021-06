Sustenpass bleibt zu – Der Grimselpass geht heute Freitag auf Im Vergleich zu den Vorjahren eher spät, öffnet am Freitag, 17 Uhr, der Grimselpass. Der Sustenpass bleibt noch geschlossen.

Schneeräumung auf dem Grimselpass, hier in der Seeuferegg, Anfang Mai. Im Wonnemonat schneite es immer wieder, wodurch der Grimselpass nun am Freitag verhältnismässig spät öffnet. Foto: Bruno Petroni

Gute Neuigkeiten für alle, die gern über Pässe fahren: Am Freitag, 11. Juni, um 17 Uhr geht der Grimselpass auf. Dies teilt das Strasseninspektorat Oberland-Ost mit. Der Sustenpass hingegen bleibt noch zu.

Die Öffnung erfolgt im Verhältnis zu den Vorjahren eher spät. Im Schnitt öffne der Grimselpass jeweils in der ersten Woche im Juni, so das Tiefbauamt des Kantons Bern auf Anfrage. Letztes Jahr ging die Passstrasse sogar bereits am Freitag, 29. Mai, auf – gerade rechtzeitig zu Pfingsten. 2021 nun hätte es im Mai immer wieder geschneit, wodurch sich die Öffnung hinzog.

ngg/pd

