Berner Käser gewinnt – Der Greyerzer-Weltmeister kommt aus Vorderfultigen Urs Leuenberger aus der Gemeinde Rüeggisberg gewinnt an den World Cheese Awards in Wales den Titel für seinen Gruyère AOP Surchoix.

Denis Kaser (links) von der Interprofession du Gruyère und Joe Salonia von Gourmino USA nahmen den Preis für Urs Leuenberger entgegen. Foto: PD

Etwa 4400 Käse aus 42 Ländern buhlten an den World Cheese Awards in Wales um die Gunst der Jury, darunter auch 248 Käse aus der Schweiz. Den Weltmeistertitel vergaben die Jurorinnen und Juroren der 34. World Cheese Awards am Mittwoch in die Schweiz – er ging an Urs Leuenberger von der Käserei Vorderfultigen bei Rüeggisberg für seinen Gruyère AOP Surchoix. Das schreibt die Organisatorin des Wettbewerbs, die Guild of Fine Food, in einer Mitteilung.

Leuenberger produziert täglich sechs bis sieben Laibe Gruyère AOP und einige Laibe «Jùscht»-Käse. Pro Jahr sind es insgesamt 77 Tonnen Käse.

tg

