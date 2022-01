Neues Raubtier unterwegs – Der Goldschakal streift durch Bern und meidet den Wolf Er ist grösser als der Fuchs, aber kleiner als der Wolf. Der Goldschakal taucht hier und dort auf, dann verschwindet er wieder. Susanne Graf

Immer häufiger ist er auch im Kanton Bern unterwegs: Der aus dem Osten eingewanderte Goldschakal. Foto: Getty Images / iStockphoto

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) gehört zu den Glücklichen. Er ist einer der wenigen im Kanton Bern, die schon einen Goldschakal in freier Wildbahn gesichtet haben.

Es war am zweiten Advent, als es eindunkelte. Da sei ein Tier an seinem Bauernhaus auf dem Längenberg vorbeigezogen, das einen der Herdenschutzhunde derart aus der Fassung gebracht habe, dass dieser aus der Weide habe ausbrechen und die Verfolgungsjagd aufnehmen wollen. So beschreibt es Neuhaus, der hobbymässig ein paar Schafe und andere Tiere hält, auf Facebook. Am Telefon erklärt er: «Das Tier sah aus wie ein Wolf mit zu kurzen Beinen.» Neuhaus bekam dann bestätigt, was er vermutet hatte: «Es war ein Goldschakal.»