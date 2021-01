Comeback bei Wiler-Ersigen – Der Glücksbringer ist zurück Patrick Mendelin ist 33 Jahre alt. Um sein Ziel, die WM-Teilnahme, nicht zu gefährden, hat er sich temporär wieder Wiler-Ersigen angeschlossen. Stephan Dietrich

Patrick Mendelin (links), der Torgarant, trägt wieder die Farben von Wiler-Ersigen. Foto: Marcel Bieri

Doppelter Applaus für den Rückkehrer. Patrick Mendelin, eben erst vom NLB-Klub Basel Regio geholt, fügt sich bei Wiler-Ersigen gut ein. Beim 8:1-Derbysieg gegen Langnau erzielt er zwei Tore, und privat ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Warum aber holt der Rekordmeister einen 33-jährigen Spieler? Weil er Patrick Mendelin heisst.

Zwischen 2006 und 2017 stand der Flügelstürmer bereits bei den Emmentalern unter Vertrag, und er ist Wiler-Ersigens Glücksbringer. In elf Saisons gab es neun Meistertitel zu feiern. Nur 2013 und 2016 scheiterte die Equipe bereits früh, jeweils im Playoff-Viertelfinal. Es waren just die Jahre, in denen sich Mendelin dazu entschlossen hatte, die Playoffs nicht mit Wiler-Ersigen, sondern mit Basel Regio zu bestreiten. Mendelin spielte zu dieser Zeit jeweils mit einer Doppellizenz in der NLA und in der 1. Liga.