Arbeit als Sicherheitsleiter – Der Gleiswächter Roger Kummer arbeitet zwischen Gleisen und Schotter. Ohne seine Erlaubnis verlässt kein Zug die gesperrte Zone. Mathias Gottet

Roger Kummer aus Kyburg koordiniert die Baustelle am Herzstück der RBS in Worblaufen. Fotos: Christian Pfander

Es gibt Baustellen, die bereiten Roger Kummer Kopfschmerzen. Als Sicherheitsleiter Bahndienst beim RBS ist der 32-Jährige das Bindeglied zwischen der Baustelle und den Zügen. Mit dem Lokführer des Bauwagens bespricht er jedes Manöver, mit dem Sicherheitschef koordiniert er, auf welchem Gleis der Kranwagen verkehren kann. Roger Kummer trägt hohe Arbeitsschuhe, viel Orange und eine Menge Verantwortung.

Am Bahnhof Worblaufen, zwischen der Tiefenaubrücke und dem Metrohaus, befindet sich das Herzstück des Regionalverkehrs Bern-Solothurn. Alle Linien des RBS passieren diesen zubetonierten Unort. Von hier aus leiten die Venen die orangenen Züge nach Worb, nach Jegenstorf und Solothurn. Dieses Herz in Worblaufen musste kürzlich operiert werden. Wo an normalen Werktagen bis zu 60’000 Personen durchfliessen, fuhr kein einziger Zug mehr.