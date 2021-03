Lichthof im Thunerhof – Der Glanz der alten Zeit ist zurück Der öffentlich zugängliche Innenbereich des altehrwürdigen Luxushotels Thunerhof ist fertig saniert. Nun leuchtet der über drei Etagen offene Lichthof wieder wie zu alten Zeiten. Franziska Streun

Der öffentlich zugängliche Innenbereich des Thunerhofs nach den Renovationsarbeiten. Foto: Patric Spahni

Eine exotische Palme repräsentierte die Internationalität des einstigen 5-Stern-Hotels Thunerhof. In der Mitte des Innenhofs ragte sie einige Meter aus einem Keramiktopf, der von einer gepolsterten Rundbank umsäumt war. Wer sich in diesem Lichthof dort hinsetzte, wusste die Palme im Rücken und liess sich vom Treiben im Hotel unterhalten. Zugleich konnten die Gäste von dort aus ihre Augen durch den Innenhof wandern lassen – von den römischen Säulen hinauf und über drei Stockwerke hinweg. Barocke Innenarchitektur, geschwungene Treppengeländer, dezente Wandmalereien und Glasmalereien in der Decke inspirierten ihre Sinne.