Tagestipp: Bob Margolin und Bob Corritore – Der Gitarrist, der Muddy Waters den Kopf verdrehte Mit Bob Margolin gastiert diese Woche eine Blueslegende im Marians Jazzroom: Er war einer der Lieblingsgitarristen von Muddy Waters und begleitete diesen über Jahre. Ane Hebeisen

Wir schreiben das Jahr 1973. Muddy Waters ist der unbestrittene König des Chicago Blues, doch die Hippie-Bewegung mit ihren psychedelischen Sound-Eskapaden zieht die Jugend gerade ein bisschen mehr in den Bann als der Blues des 60-jährigen Altmeisters.

Das ist auch Muddy Waters nicht entgangen, der stets auf der Suche nach neuer Inspiration und vor allem nach neuen Musikern ist. Auf seinen Tourneen jammt er immer gern mit lokalen Grössen des Blues – doch einer hat es ihm ganz besonders angetan: Bob Margolin. Ein bärtiger Mann, der zuvor in einer ebensolchen Psychedelik-Rockband gespielt hat und auch genau so aussieht.

1973 nimmt Muddy Waters den damals 24-jährigen Gitarristen in seine Band auf und sagt über ihn, dass das Musizieren mit ihm der grösste «Thrill» sei. Deshalb ist Bob Margolin auch dann an des Meisters Seite, wenn Waters in kleinerer Formation auftritt, weil er sich mit ihm derart vertraut fühlt.

Seit 1980 ist dieser Bob Margolin als Solokünstler unterwegs. Und der Chicago Blues ist bis heute sein Lebenselixier geblieben. Nach Bern kommt der Gitarrist und Sänger mit dem Bluesharmonikaspieler Bob Corritore, der seinerseits zu den Grössen seines Fachs zählt.

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt.

