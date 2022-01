Kolumne Max Küng – Der Gipfel des Glücks In Zürich sind die Menschen zufriedener als in Basel – oder aber nur dümmer. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Ich war noch niemals in diesem Café, in einem Quartier in Zürich, welches ich nur selten betrete, denn es liegt am anderen Ende der Stadt und gilt als durchschickimickisiert. Aber ich wollte einen Freund treffen, er hatte mich dorthin bestellt.

Ich war zu früh, bestellte einen Espresso und ein Gipfeli und las in der Zeitung. Und zwar über etwas, von dem ich hier berichten muss.

Die Baslerinnen und Basler werden nun die härtesten der härtesten Vorjahres-Läckerli aus den trommelförmigen Blechdosen herausklauben, um mich damit zu steinigen. Aber es ist eine Wahrheit, und als solche muss sie ausgesprochen werden: In Zürich sind die Menschen glücklicher als in Basel. Und zwar um so circa zwanzig Prozent.