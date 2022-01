Nach dem Brand in Hindelbank – Der Gestank nach kaltem Rauch liegt noch in der Luft Es ist der Albtraum schlechthin: über Nacht wegen eines Brandes das Zuhause zu verlieren. Doch das Beispiel Hindelbank zeigt, wie ein Dorf bei einer Katastrophe zusammenhält. Cornelia Leuenberger

Ein Bild der Zerstörung: Das Haus am Oeleweg nach dem Brand. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Oeleweg in Hindelbank ist es ruhig geworden. Die Sirenen sind verstummt. Feuerwehr, Polizei und die Spezialisten der Brandfahndung haben den Unglücksort längst verlassen. Knapp vier Wochen nachdem ein Mehrfamilienhaus in Flammen aufgegangen ist, erinnert nur noch die Ruine des ehemals stattlichen Gebäudes an die Unglücksnacht, in der 17 Menschen ihr Hab und Gut verloren. Und der Gestank von kaltem Rauch.