SC Langenthal vor Saisonstart – Der Geschäftsführer ist bereits wieder weg Erst Ende Mai wurde Achim Dähler als neuer starker Mann beim SCL vorgestellt. Nun verlässt er den Verein «aus persönlichen Gründen». Julian Perrenoud

Der Vermarktungsspezialist Achim Dähler hatte erst kürzlich vom Handball zum Eishockey gewechselt. Foto: PD

Schlechte Nachrichten beim SC Langenthal: Mitten in den Testspielen und kurz vor Beginn des Berner Cups teilt der Club mit, dass Achim Dähler nicht mehr Geschäftsführer ist. Der 43-Jährige verlasse den Verein per sofort, heisst es in einer Medienmitteilung.

Am 25. Mai stellte der SCL seinen neuen Geschäftsführer vor, nachdem sein Vorgänger Peter Zulauf überraschend gekündigt hatte. Dähler hat am 2. August seine Funktion in Langenthal übernommen. Nun, keine zwei Wochen später, ist bereits wieder Schluss.

«Überraschend und kurzfristig»

Wie der SCL schreibt, bedauert der Verwaltungsrat den Entscheid ausserordentlich und wünscht Dähler und seiner Familie alles Gute. Verwaltungsratspräsident Gian Kämpf möchte auf Nachfrage die Gründe für den Rückzug nicht kommentieren. Er sagt aber: «Für uns kam der Entscheid überraschend und kurzfristig.»