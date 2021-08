Sozialdienst Region Trachselwald – Der Geschäftsführer geht schon wieder Die Institution kommt nicht zur Ruhe. Nach den Turbulenzen um seinen Vorgänger verlässt Daniel Inäbnit den Chefposten nach nur zwei Jahren wieder. Susanne Graf

Der Stiftungsrat bedauert, dass Geschäftsführer Daniel Inäbnit gekündigt hat. Foto: Franziska Rothenbühler

Sofort ist sie wieder da, die Erinnerung an die Zeiten, als der Sozialdienst Region Trachselwald nicht aus den Schlagzeilen kam. Zuerst hatten Mitarbeitende reihenweise gekündigt und als Grund den Führungsstil des Geschäftsführers angegeben. Dann war der Kritisierte plötzlich krankgeschrieben, und der Verbandsrat trennte sich im Frühling 2019 «in gegenseitigem Einvernehmen» von ihm. Er hatte seine Stelle im November 2017 angetreten.

Mit Daniel Inäbnit als neuem Geschäftsführer sollte Ruhe einkehren im Sozialdienst Region Trachselwald. Er hat die Erwartungen des Verbandsrats denn auch erfüllt, wie dessen Medienmitteilung zu entnehmen ist: «Den Auftrag, Stabilität und Kontinuität in den Betrieb mit Beratungsstellen in Sumiswald und Huttwil zu bringen, hat er rasch umgesetzt.» Weiter sei es ihm gelungen, die Kosten zu senken. «Zudem hat er die Optimierung der internen Abläufe auf beiden Beratungsstellen initiiert und vorangetrieben», schreibt der Verbandsrat weiter und fügt an, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen sei.