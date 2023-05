Oberländer auf Kreuzfahrt – Der Gentleman für einsame Herzen Er tanzt, jodelt und leistet auf Kreuzfahrtschiffen älteren Ladys Gesellschaft: Werner Kauer aus Gunten steht auch mit 76 Jahren aktiv im Leben. Eine Begegnung auf dem Thunersee. Godi Huber

Werner Kauer im weissen Dinnerjacket unterwegs auf dem Thunersee. Auf Luxus-Kreuzfahrtschiffen leistet der Rentner aus Gunten älteren Ladys Gesellschaft. Foto: Godi Huber

Der Westwind treibt Wellen über den See, graue Wolken jagen vorüber, die Sturmwarnung blinkt, das Schiff schaukelt. Wir sind unterwegs auf dem Motorschiff Schilthorn, das an diesem Nachmittag gut gefüllt ist, mit Senioren aus der Region und Touristinnen aus Fernost. Gegenüber sitzt Werner Kauer, wohnhaft in Gunten, 76-jährig, weitgereist, vielbeschäftigt − und seit einer Fernsehsendung schweizweit bekannt als «Kapitän der einsamen Herzen».