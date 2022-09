Serie «Inkognito» – Der geniale Sohn des Dorfbäckers war ein Tausendsassa Ein Wagemutiger mit vielen Talenten: Wer war dieser Berner, der als Archäologe, Museumsdirektor, Erfinder und Schriftsteller wirkte? Alexander Sury

Foto: zvg

Als die Schriftstellerin Maria Waser ihren zwei Jahre älteren Spielkameraden aus Kindertagen im Jahr 1924 in Bern besuchte, empfing dieser sie mit den launigen Worten: «Ja, da findest du jetzt halt eine aufgewärmte Leiche.» Der damals 48-Jährige war an den Rollstuhl gefesselt und blickte auf eine wechselvolle Zeit zurück: Einige Jahre zuvor hatte er Konkurs anmelden müssen. Er sass auf einem grossen Schuldenberg, nachdem diverse Investitionen, etwa in eine elektrifizierte Strassenbahn in Konstantinopel, wegen der Wirren des Ersten Weltkriegs in einem Debakel geendet hatten. Da halfen auch seine zahlreichen Erfindungen wenig, die er fleissig patentieren liess, so etwa ein «beim Schreiben sich selbst zuschärfendes Bleistift».