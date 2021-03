Projekt in Wiedlisbach – Der Generationenspielplatz naht Schon im Sommer könnte der neue Treffpunkt für Jung und Alt einsatzbereit sein. Aktuell liegt das Baugesuch auf. Pauline Jacobi

Der geplante Generationenspielplatz soll gut dreimal so viel Fläche einnehmen wie die ehemalige Anlage. Foto: Raphael Moser

In Wiedlisbach wird ein Ort vermisst, an dem Kinder sowie Erwachsene in ihrer Freizeit verweilen oder aktiv sein können. Um diesem Bedürfnis entgegenzukommen, wurde im vergangenen Jahr das Projekt Generationenspielplatz entworfen. Noch im Dezember wurde der Vorschlag dann von den Stimmberechtigten des Städtli gutgeheissen. Und nun geht es weiter vorwärts: Aktuell liegt das Baugesuch auf. Sobald dieses bewilligt ist, folgt der Wechsel von der Vorprojekts- zur Realisationsphase.

Das Baugesuch für den Generationenspielplatz hält sich dank der Einwilligung der Anwohnenden eng an den Projektvorschlag. So soll die neue Anlage nahe dem Stiereweidwald auf dem Areal des ehemaligen Spielplatzes sowie einer weiteren, etwas südlicheren Parzelle entstehen.