Abstimmung in Blumenstein – Der Gemeinderat will zwei Strassen sanieren 380’000 Franken: Über diesen Betrag sowie die Rechnung können die Bürgerinnen und Bürger an diesem Wochenende abstimmen. Marc Imboden

Der Gemeinderat von Blumenstein ruft die Stimmberechtigten an diesem Wochenende an die Urne. Foto: Patric Spahni

Alle Beschlüsse und Wahlen auf Gemeindeebene werden in Blumenstein von der Gemeindeversammlung gefasst beziehungsweise vorgenommen. Kommunale Urnenabstimmungen sind in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen. Dies ist nur ausnahmsweise und unter speziellen Bedingungen möglich, wie sie zurzeit infolge der Corona-Pandemie gegeben sind.

Zwei Gemeindestrassen müssen saniert werden

Am Sonntag, 27. Juni, können die Stimmberechtigten deshalb an der Urne entscheiden, ob der Scheuermattweg für 210’000 Franken saniert werden soll. Das Strässchen ist in einem so schlechten Zustand, dass der Belag an mehreren Stellen gerissen oder bereits ausgebrochen ist. Er muss deshalb ersetzt werden. Handlungsbedarf besteht auch im Untergrund. Dort soll die bestehende Wasser- und Abwasserleitung erneuert werden. Dies geschieht im Hinblick auf die bevorstehende Belagssanierung der Thunstrasse, in die der Scheuermattweg mündet, durch den Kanton. Dabei sollen auch die Transportleitungen der Wasserversorgung Blattenheid erneuert werden.