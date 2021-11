Sicherheit in Langenthal – Der Gemeinderat will wieder Patrouillen losschicken Vor einem Jahr überraschend gestoppt, soll das Präventionsangebot wieder eingeführt werden. Bis dahin braucht es aber Geduld. Tobias Granwehr

Brennpunkt der Stadt: Auf dem Wuhrplatz in Langenthal treffen sich oft Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Die SIP-Patrouillen hatten meist einen guten Draht zu ihnen. Foto: Susanne Keller

Erneut wird im Langenthaler Parlament über das Projekt SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) debattiert. Seit etwas mehr als einem Jahr beschäftigt sich die städtische Politik mit dem Angebot, das vor zehn Jahren eingeführt wurde und sich seither positiv entwickelt hat.

Am 29. November wird im Stadtrat ein Postulat behandelt, das vorschlägt, SIP wieder einzuführen. Im Oktober 2020 wurde der Kredit für das Angebot nicht bewilligt – weil dieses nicht mehr an die regionale Kinder- und Jugendfachstelle Tokjo vergeben werden sollte, sondern an eine private Sicherheitsfirma mit Hauptsitz in St. Gallen. Das passte vor allem den linken Vertreterinnen und Vertretern im Parlament gar nicht.