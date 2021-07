Künftiges Schulmodell in Langnau – Der Gemeinderat will nicht, wie die Schulkommission möchte Die Exekutive will nicht, dass im künftigen Oberstufenzentrum alle Niveaus durchmischt unterrichtet werden. Aber das Parlament hat das letzte Wort. Susanne Graf

Renate Strahm konnte sich als Präsidentin der Schulkommission im Gemeinderat nicht durchsetzen. Foto: Franziska Rothenbühler

«Der Schritt wäre zu gross für Langnau.» Das jedenfalls findet der Gemeinderat. Er musste entscheiden, welches Schulmodell er dem Parlament an seiner Sitzung vom 16. August zur Wahl vorschlagen soll. Die Schulkommission hatte sich für ein heterogenes Modell ausgesprochen. Sie wollte, dass die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe künftig in keinem Fach mehr nach Niveau getrennt, sondern auf allen Stufen in der gleichen Klasse unterrichtet werden – gemäss Modell 4.

Doch der Gemeinderat hat sich nun für das im Kanton Bern weit verbreitete Modell 3b entschieden, wie den Akten zur Parlamentssitzung zu entnehmen ist. Das bedeutet: In den Hauptfächern wird in getrennten Niveaugruppen unterrichtet, in den Nebenfächern jedoch nicht mehr zwischen Real- und Sekundarschülerinnen und -schülern unterschieden. Heute gibt es in Langnau noch gar keine Durchlässigkeit.