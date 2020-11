Budget Koppigen – Der Gemeinderat will die Steuern senken Anderen bereiten die finanziellen Aussichten wegen Corona Sorgen. Doch in Koppigen will die Regierung bei den Bürgern künftig weniger Geld eintreiben. Susanne Graf

Die Gemeinde Koppigen hat ein dickes finanzielles Polster. Thomas Peter

Auch im Koppiger Gemeinderat war Corona ein Thema, als über das Budget 2021 diskutiert wurde. In der Sozialhilfe rechnet er mit erheblichen Mehrkosten. Dass er auch weniger Steuereinnahmen budgetierte, ist aber nicht auf das Virus zurückzuführen. Vielmehr liegt der Grund für den Rückgang um 120’000 Franken darin, dass der Gemeinderat mit einer Steueranlage von 1.65 rechnete. Und nicht wie bisher von 1.75.

Die Koppiger Regierung will also die Steuern senken – schon wieder. Erst vor zwei Jahren schlug sie eine Reduktion von 1.89 auf 1.75 vor. Was läuft so gut in dem Ort, dass schon wieder eine Senkung drinliegt? Gemeinderatspräsident Urs Schneider (SVP) erklärt: «Wir haben seit ein paar Jahren sehr hohe Bilanzüberschüsse.» Bei einem Gesamtaufwand der Gemeinde von rund 9 Millionen Franken betrug er per Ende 2019 gut 3,2 Millionen Franken. Das entspricht laut Schneider etwa 13 Steuerzehnteln. Der Kanton empfehle den Gemeinden aber ein Polster von drei bis vier Steuerzehnteln. «Wir liegen also weit darüber», sagt Schneider.