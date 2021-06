Klimastreik Oberaargau – Der Gemeinderat will den Notstand nicht ausrufen Jugendliche hatten die Stadt aufgefordert, den Klimanotstand auszurufen. Sie fühlen sich ernst genommen – sind aber vom Entscheid enttäuscht. Béatrice Beyeler

Übergabe der Bittschrift im Herbst 2019. Mit dabei ist auch der heutige Stadtrat Dyami Häfliger (hinten links). Foto: Beat Mathys

Eine Reise zurück ins Jahr 2019. Monate vor der ersten Corona-Meldung aus China dominiert ein anderes Thema die Schweizer Politik und Medienlandschaft: der Klimastreik. Regelmässig gehen Tausende von Jugendlichen für das Klima auf die Strasse. Die Bewegung nennt sich «Fridays for Future» – zu Deutsch «Freitage für die Zukunft».

Auch in der Region formiert sich eine Gruppe zum Klimastreik Oberaargau. Unterstützt wird sie in ihren Anliegen von Erwachsenen. So kommt ein Jugendpostulat zustande, das von über dreissig 14- bis 18-jährigen Langenthalerinnen und Langenthalern unterzeichnet wird. Der Vorstoss wird im Dezember 2019 vom Stadtrat als dringlich erklärt.