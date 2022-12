Energie sparen in Heimberg – Der Gemeinderat will das Tempo nun doch forcieren Seit elf Jahren hat Heimberg ein Energieleitbild. Mit der drohenden Energiekrise scheint das Thema nun so richtig Fahrt aufzunehmen. Marco Zysset

Grosse Dachflächen, wenig Solarpanels: Dieses Bild soll sich in Heimberg ändern. Foto: Patric Spahni

GLP-Vertreter sorgen sich um die Versorgungssicherheit und wollen wissen, ob Heimberg genug unternimmt, um einerseits Energie zu sparen, andererseits selber zu produzieren. Die SP holt national bekannte Politikerinnen ins Dorf, um für die Klimafonds-Initiative zu werben. Eine Datenanalyse zeigt: In Heimberg werden 3,9 Prozent der geeigneten Dachflächen für Solarenergie genutzt. Was bedeutet: Im schweizweiten Vergleich steht die Gemeinde im unteren Mittelfeld. Es scheint, als würden sich in Heimberg zwar einige für einen nachhaltigen und sparsamen Umgang mit Energie einsetzen – aber allen voran ausgerechnet der Gemeinderat nicht.