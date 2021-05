Kein Windpark in Murzelen – Wohlen setzt auf die Sonne und nicht auf den Wind Der Gemeinderat Wohlen unterstützt einen geplanten Windpark nicht mehr. Der Initiant ist enttäuscht und schaut nun nach Mühleberg und Kirchlindach. Hans Ulrich Schaad

Die Windturbinen auf dem Aspifeld südlich von Murzeln wären drei bis vier Mal so hoch gewesen wie diese Strommasten. Foto: Raphael Moser

Die Dimensionen sind eindrücklich. Bis zu 240 Meter sollten die Windturbinen südlich von Murzelen hoch werden. Fast zweieinhalbmal so hoch wie das Berner Münster. Rotoren mit einem Durchmesser zwischen 120 und 160 Metern sollten sich im Wind drehen und Strom produzieren. So sahen die Pläne der Windenergie Schweiz AG aus für einen Windpark am Südhang des Frienisbergs auf dem Gebiet der Gemeinde Wohlen.

Diese Dimensionen verursachten aber auch Unbehagen. Seit das Projekt vor gut zwei Jahren an einem Informationsabend vorgestellt worden war, formierte sich im Dorf Opposition gegen den Windpark. Viele Einwohnerinnen und Einwohner befürchten Schattenwurf, Schallimmissionen, eine grosse Beeinträchtigung der kleinräumigen Landschaft und eine Wertverminderung ihrer Liegenschaften. Auch bezweifelten sie, dass eine solche Anlage wirtschaftlich betrieben werden kann.