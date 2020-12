Steuererhöhung trotz Corona – «Der Gemeinderat muss sparen!» 1,74 statt 1,64: Die geplante Anhebung des Steuerfusses sorgte an der Gemeindeversammlung in Schüpfen für hitzige Diskussionen. Simone Lippuner

Um die Finanzen von Schüpfen steht es schlecht, eine Steuererhöhung ist für den Gemeinderat unumgänglich. Foto: Andreas Blatter

Dass in Corona-Zeiten eine Gemeindeversammlung überhaupt stattfindet, ist nicht selbstverständlich – und auch nicht unumstritten. Es habe im Vorfeld einige kritische Stimmen gegeben deshalb, sagte Gemeindepräsident Pierre-André Pittet (SVP) zu Beginn der Versammlung am Montagabend in Schüpfen. «Aber da es um einen wichtigen Beschluss geht, führen wir trotzdem eine Präsenzveranstaltung durch.»

Der wichtige Beschluss: die Erhöhung der Steueranlage um einen Zehntel von 1,64 auf 1,74 Einheiten. 65 Stimmberechtigte haben den Weg in die Sporthalle gefunden – die Sicherheitsabstände sind hier garantiert, Schutzmasken und Desinfektionsmittel liegen bereit – um darüber zu debattieren.