Schulraumplanung Oberdiessbach – Der Gemeinderat macht Ernst mit dem Schul-Ausbau 13,75 Millionen Franken sollen Modernisierung und Ausbau der Schul- und Kulturinfrastruktur kosten. Am 13. Dezember fällt ein wegweisender Entscheid. Marco Zysset

Die Wiese im Vordergrund bleibt vorerst unbebaut: Die neue Turnhalle in Oberdiessbach kommt später. Dafür wird zwischen Winkelbau und dem Geissbühlerhaus ein Neubau geplant sowie der Generationenspielplatz und die Beachvolley-Felder verlegt. Foto: Patric Spahni

Seit bald 10 Jahren beschäftigt in Oberdiessbach die Frage, wie im Dorf Raum für Schule, Sport und Kultur geschaffen werden könnte. Nachdem eine erste Idee einer neuen Mehrzweckhalle gescheitert ist, stellt der Gemeinderat nun Schule und Kultur in den Fokus. Auf dem Primarschulareal und beim Geissbühlerhaus hat er ambitionierte Pläne, welche er im Herbst vorgestellt hat. Die Sporthalle muss warten – der Platz soll aber freigehalten werden.

«Die Investition zugunsten von Schule und Kultur ist dringend nötig», schreibt der Gemeinderat in der Botschaft zur Gemeindeversammlung. Der finanzielle Aufwand sei «verhältnismässig, passt zum Dorf und erfüllt den mittel- und längerfristigen Raumbedarf der Gemeinde». Der Rat betont allerdings auch: «Die Kreditgenehmigung ist nur sinnvoll, wenn das Bauvorhaben und der erforderliche Baukredit später ebenfalls unterstützt werden.» Sprich: Er will nicht 740’000 Franken für eine Planung ausgeben, die am Ende in der Schublade verschwindet.