Windenergie aus Wynigen – Der Gemeinderat legt eine Pause ein Die Bevölkerung soll einmal mehr sagen, was sie von Turbinen hält – aber erst im zweiten Halbjahr 2022. Bis dahin lässt der Gemeinderat das Thema ruhen.

Im Wyniger Ortsteil Ferrenberg wird vorderhand keine Windenergie gewonnen. Archivfoto: Thomas Peter

Wind hätte es grundsätzlich genug, das haben Messungen in den Jahren 2012 und 2015 ergeben. Trotzdem stehen auf den Wynigen-Bergen keine Windturbinen. Und das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Thema bis in die zweite Hälfte 2022 ruhen zu lassen.

Im Richtplan des Kantons Bern wurde das Gebiet Ferrenberg, Friesenberg, Häckligen und Hohtannen als möglicher Standort für Windenergieanlagen aufgenommen. Doch die Idee kam nicht gut an: Im April 2019 haben die Stimmberechtigten verlangt, dass der entsprechende Eintrag im Zonenplan in der überarbeiteten Ortsplanung gestrichen werde.